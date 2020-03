Hay una explicación al llamativo cambio de imagen de Beatriz Pérez Aranda

Si este sábado has conectado con el Canal 24 horas de TVE puede que te haya llamado la atención el nuevo look de Beatriz Pérez Aranda. ¿Cambio de imagen? No. Es una consecuencia del estado de alarma decretado en España por la crisis del coronavirus.

Lo ha explicado ella misma a través de su cuenta de Instagram poco antes de arrancar el informativo. “Mis compañeras de maquillaje y peluquería no pueden dar el servicio para mantener la distancia de seguridad con lo cual hoy me he maquillado yo”, ha contado a través de stories. “Este es el resultado”.