Mi hija es inmunodeficiente y tengo algo que deciros sobre el coronavirus

Llevamos utilizando desinfectante de manos por un tubo desde que nuestros hijos entraron en la UCIN al poco de nacer. Conocemos la técnica adecuada para lavarnos las manos desde que operaron por primera vez a nuestros hijos hace años. Cuando hace frío y durante la temporada de la gripe, evitamos las grandes multitudes. Nuestros hijos no van al colegio cuando están enfermos y animamos a los demás a hacer lo mismo.

Mi hija de 13 años, Claire, es una de las niñas que forman parte de la población de riesgo. Padece una anomalía cromosómica que afecta prácticamente a cada parte de su cuerpo. Es inmunodeficiente y tiene que tomar antibióticos todos los días porque su organismo no es capaz de luchar contra los gérmenes por sí solo. Necesita tratamiento para ayudarla a respirar porque también tiene asma. Su corazón no está situado donde debería y eso la vuelve más susceptible a sufrir complicaciones cardíacas.

Así como otros padres se tranquilizan mutuamente con el argumento de que es muy improbable que a sus niños les pase nada por el COVID-19 e incluso lamentan el cierre de los colegios, a mí me toca gestionar la ansiedad que me provoca la posibilidad de que este virus mate a mi hija.

“Mi hija tiene que tomar antibióticos todos los días porque su organismo no es capaz de luchar contra los gérmenes por sí solo”

Estoy haciendo planes para lo que pueda pasar en el probable caso de que el virus siga expandiéndose y ya estoy planificando formas de mantener a mis hijos separados en casa si alguno de ellos ha estado expuesto al virus en el colegio. Estoy recopilando juegos de mesa, libros y otras actividades que mantendrán a nuestra familia de seis miembros ocupada en caso de cuarentena o si veo que la expansión amenaza la salud de Claire. He ido al súper a por alimentos que Claire pueda comer con facilidad.

Por la noche, me quedo despierta dándole vueltas a cómo podría afrontar Claire una enfermedad tan grave. Mi miedo está alimentado por dos peligros distintos pero igual de graves que he visto expandirse.

El primer peligro es esa corriente de personas que difunden que “solo” los mayores y las personas con complicaciones médicas están en peligro. Eso quizás convenza a alguien de que no hace falta tomarse seriamente la amenaza que el COVID-19 supone para mi hija y otras personas como ella. Quizás se salten la precaución de lavarse las manos y se vayan al cine con sus hijos, que aunque solo tienen “un pequeño catarro” o se encuentran bien, van por ahí difundiendo sus virus. Puede que incluso rompan la cuarentena para salir a jugar.

Me gustaría contarles a las personas que desprecian esos riesgos porque “solo afecta a unos pocos” lo mucho que disfruta mi hija jugando en el agua, haciendo batallas de cosquillas y jugando con sus hermanos. Me gustaría que vieran la alegría que trae a nuestra familia y lo mucho que la quieren en el colegio. Me gustaría decirles que su vida es tan importante como la de los demás y que merece la oportunidad de superar esta pandemia.