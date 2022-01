Huye de las multitudes en Islandia

Laurie Noble via Getty Images

Laurie Noble via Getty Images

Islandia, uno de los destinos más demandados en tiempos de COVID

Además, algunos parajes naturales no están señalizados y, es fundamental que alguien que conozca el terreno a la perfección pueda indicarte cómo llegar a ellos.

Requisitos COVID para viajar a Islandia

Hecho esto, las personas que cuenten con la pauta de vacunación de COVID completa o hayan pasado la enfermedad no deberán hacer cuarentena a su llegada. Tan solo tendrán que entregar el “Pasaporte Verde”, el cual podrás descargarlo directamente en la web de Salud de tu Comunidad Autónoma de forma totalmente gratuita.

En el caso de las personas no vacunadas, sí tendrán que guardar una cuarentena de mínimo cinco días, además de presentar una prueba PCR negativa realizada 72 horas de la llegada. Pasado este tiempo, se realizará un nuevo test, y en caso de ser negativo, ya podrán moverse con total libertad.

Consejos para viajar a Islandia en invierno

Thegoodly via Getty Images/RooM RF

Thegoodly via Getty Images/RooM RF

Lo ideal para viajar a Islandia en invierno es alquilar un 4x4, ya que de esta forma podrás desplazarte con una mayor comodidad y seguridad. Ten en cuenta que durante el invierno, las carreteras heladas e incluso con nieve son muy habituales, y un 4x4 te ofrecerá un plus de seguridad y además, reducirá el riesgo de quedarte tirado a mitad de camino.

Consejos para viajar a Islandia en verano

Un 4x4 seguirá siendo una buena opción si viajas en verano a Islandia, pero, dado que no tendrás el problema de la nieve, desde Cómete el Mundo recomiendan alquilar una furgoneta.

De esta forma no solo podrás desplazarte cómodamente por todo el país, sino que además tendrás la oportunidad de dormir directamente en la furgoneta donde tú quieras, disfrutando de una total libertad de movimientos, con el valor añadido de que podrás ahorrarte el alojamiento. No olvides que los hoteles en Islandia son mucho más reducidos que en otros países, y no siempre resulta fácil encontrar alojamiento.