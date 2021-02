“Ibai tiene un superpoder y es el carisma”, señala el periodista experto en televisión Borja Terán, autor del libro Tele , que también ve en la “curiosidad” y en la “empatía” las claves del éxito de Ibai. “Esa empatía le hace contratar a gente para no atascarse y seguir creciendo. Tiene carisma pero el carisma también hay que evolucionarlo, por eso está haciendo cosas más allá, porque sabe que hay buscar nuevas ilusiones para seguir creciendo, eso es lo que le diferencia de otros. Y sabe escuchar, por eso lleva a Jordi Évole , porque quiere aprender de los demás y es lo que le ha hecho prosperar”, añade.

Empecé a stremear el 5 de febrero de 2020 Hoy 2 de febrero de 2021 hemos superado los 5 millones de seguidores en Twitch Yo no sé cómo ha pasado esto pero qué viaje tan bonito está siendo ❤️❤️❤️❤️ GRACIAS 🥰🥰🥰 pic.twitter.com/eSef2mtJo7

“Tiene referentes puramente televisivos, su influencia es televisiva, cuando él promociona todo lo que va a hacer en su mansión dice ‘un día hacemos Humor Amarillo, otro día un consultorio’”, señala Borja Terán. Y añade: ”No inventa formatos, intenta copiar lo que ha visto en televisión cuando creo que él también puede crear, que luego lo hará diferente porque no tendrá el mismo presupuesto, lo hará de otra forma y lo reinventará”.

See Gallery

Photo gallery Así es la casa de Ibai See Gallery

“Ibai y su equipo han visto la oportunidad de convertirlo en un nuevo formato. Esto empieza como algo de gamers y él lo abre un poco más. Se da cuenta de que tiene un canal con cinco millones de seguidores, en televisión, lo más visto es El Hormiguero con un minuto de oro con cuatro millones de espectadores. Se da cuenta de que con esa audiencia puede hacer no solo un tipo de programa, si no muchos formatos, ese es el click que hace y dice: ‘No, Twitch no es solo una plataforma donde voy a hacer directos, Twitch va a ser mi televisión’”, asegura Enric Sánchez.

El streamer vasco está poniendo los cimientos de lo que será su propia cadena y esa primera piedra la puso el jugador del Barcelona Gerard Piqué, primer invitado a lo que será una entrega semanal en la que entrevistará a un personaje famoso. Ese espacio al que ha llamado Charlando tranquilamente tuvo una media de 200.000 espectadores en un horario cercano al prime time televisivo.