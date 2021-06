Los dos minutos de Ibai Llanos que todos los jóvenes que quieren ser como él deberían ver

El popular streamer, pese a poner los puntos sobre las íes, no pretende quitarle la ilusión a ningún joven: “Yo enfocaría siempre el hacer streaming en Twitch como un hobby, como una pasión, como un pasatiempo, como empezamos todos. Yo el otro día recordé que en mi primer streaming en Twitch tenía 3 viewers, en el segundo tenía 5 y en el tercero tenía 8. Y aún así, me gustaba hacerlo”.

El mensaje de ElXocas

“Si lo que pretendes es que te diga que vale más tener un canal de YouTube con 100.000 o 200.000 suscriptores que una carrera, déjame decirte que no”, añadió. “Todo lo que he hecho lo he hecho con una carrera, con un máster y con un muy buen trabajo, y después de haber conseguido mis metas laborales”, recalcó. Además, tenía un colchón en el banco por si le iba a mal: “Por lo menos sabía que, si me caía, no me iba a matar”.