Las euforia vuelve a Ibiza tras dos años sin discotecas

Este año, después de haber vivido dos veranos excepciones sin fiestas, lentejuela y la euforia que caracteriza a una parte de la isla, las discotecas han adelantado sus aperturas tres semanas y arrancaron la temporada el pasado fin de semana con cifras de vértigo. “Ha sido un grandísimo éxito, no solo para Pacha, sino que me atrevería a decir que para todas las discotecas de Ibiza. Vendimos todo lo que pudimos de manera anticipada un mes antes de la apertura del sábado. Eso nunca había pasado antes”, relata Capaz.

Benítez también reconoce que hay “ganas de disfrutar y pasarlo bien”, pero también recuerda que “Ibiza tiene que tener un techo” y no es sostenible seguir creciendo año tras año. “La capacidad de la isla es limitada y hay que encontrar un equilibrio con los residentes. Esto no se puede sostener todo el año”, añade el gerente de Ocio de Ibiza.

Todo lo que mueven las discotecas y el problema de la vivienda

Para él no es su primera temporada en Ibiza. “En 2019 hice unos días sueltos, y anteriormente sí hice dos temporadas completas. A mí sí me compensa venir, es verdad que se gana mucho dinero pero también se gasta mucho. Los salarios están bien, son los que tienen que ser, nada desfasado”, cuenta sobre las condiciones de trabajo en la isla.

Antes de empezar a trabajar, Sestelo se ha enfrentado al mismo problema que todos los que se desplazan a la isla para el verano, buscar piso. “Los alquileres son muy altos, y es verdad que en algunos trabajos te buscan ellos la casa y te la pagan, pero no es habitual. Yo me la he buscado solo y fue todo muy agobiante. El primer año, estando en el aeropuerto para venir, todavía no me habían confirmado”, explica el bailarín, que reconoce que para esta temporada ha tenido suerte.