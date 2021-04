Iglesias pone fecha a su fin como líder de Podemos

AL ROJO VIVO / LA SEXTA Un instante de la entrevista de Iglesias en La Sexta

El exvicepresidente segundo Pablo Iglesias ha desvelado este miércoles el momento en el que se produciría su relevo como líder de Unidas Podemos. Lo ha hecho durante una entrevista en el programa ‘Al Rojo Vivo’, donde reconoció que la convocatoria de los comicios madrileños “aceleró” este proceso, una cuestión que estudiaba junto a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, desde “este verano”.

Me queda un Congreso más como líder de Unidas Podemos Pablo Iglesias, candidato de UP a las elecciones del 4M

El candidato de la formación morada a las elecciones del 4M ha sido tajante en La Sexta al anunciar que “tengo claro que me queda un congreso más como líder de Unidas Podemos y a partir de ahí mi papel puede estar en otro lugar”. E Iglesias ha señalado que ese lugar quiere que sea “en la Comunidad de Madrid”. Ante esta declaración, los periodistas del programa y el propio director, Antonio Ferreras, le han insistido en si no se presentaría como secretario general de UP en el futuro congreso, que “toca en 2023” tal y como ha señalado Iglesias. “En 2023 no se presenta”, ha reafirmado Ferreras y el candidato ha continuado su frase “como líder de mi partido, como secretario general. A partir de ahí, me podrá tocar jugar un rol diferente”.

El candidato de Unidas Podemos insiste en que la izquierda tiene que "colaborar y no darse codazos". https://t.co/wqmj9ISKEJ — laSexta (@laSextaTV) April 28, 2021

De igual forma, Pablo Iglesias ha aprovechado el cierre de su entrevista para responder a las polémicas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso en Onda Cero, donde afirmó que “en Madrid puedes cambiar de pareja y no volver a encontrártela nunca”. El exvicepresidente ha defendido que ”la libertad no es tomarte una caña o no encontrarte con tu ex, la libertad es que si has nacido en una familia con pocos recursos puedas tener una educación que te permita ir a la universidad o que vayas a un hospital y que te puedas curar”. Sobre el auge de Más Madrid Pablo Iglesias también ha dado su opinión ante el aumento de intención de voto progresivo que vienen recogiendo las distintas encuestas sobre Más Madrid, la formación de su antiguo compañero de filas Íñigo Errejón que rechazó una candidatura conjunta con Unidas Podemos para el 4M.

Es bueno no vender la piel del oso antes de cazarlo Iglesias, sobre el auge de Más Madrid