El exdirector de la Policía desmiente a Villarejo: "Jamás despaché con él"

¿Quién es Villarejo? Quien fue máximo responsable de la Policía Nacional ha dicho este martes en el Congreso que desconocía que hubiera agentes y exagentes espiando al extesorero del PP Luis Bárcenas para robarle información comprometedora para los populares.

Es más, Ignacio Cosidó, que ha acudido a la comisión de investigación en la Cámara con mascarilla azul, no solo ha negado cualquier conocimiento de la operación Kitchen, también cualquier relación con el excomisario José Manuel Villarejo, con el que “jamás” ha intercambiado mensajes, comido o despachado.

Cosidó ha contradicho la versión que dio el excomisario, pieza clave de la presunta trama, hace apenas una semana cuando, también en el Congreso, dijo que habló con Rajoy directamente sobre la supuesta trama urdida en Interior para beneficiar al PP y también con Cosidó.

“Yo con el señor Villarejo jamás he despachado, jamás he comido con él, jamás he hablado por teléfono con él, jamás he intercambiado ninguno tipo de mensaje con él y jamás le he hecho llegar ninguna instrucción a través de terceras personas”, ha zanjado con cierto nerviosismo que también ha detectado el portavoz de ERC, Gabriel Rufián.