López del Hierro se niega a contestar en el Congreso a la misma hora que lo imputan por Kitchen

López del Hierro ha empezado su comparecencia avanzando que por “indicación jurídica” de sus asesores no iba a contestar a las preguntas de los diputados. Eso sí, en una primera declaración, que ha leído de una carta, se ha desvinculado del PP alegando que “nunca” ha formado parte de sus filas. También ha negado conocer cualquier trama urdida en Interior para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas , pues nunca ha sido funcionario del ministerio.

Pocas veces alguien conoce su imputación en mitad de una comparecencia. Ignacio López del Hierro, marido de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal , ha optado por guardar silencio en la comisión parlamentaria que investiga la operación Kitchen el mismo día que el juez Manuel García Castellón le ha imputado en la causa que indaga la misma trama en la Audiencia Nacional.

La operación Kitchen se puso en marcha, supuestamente, con medios del Ministerio de Interior, incluidos fondos reservados, con el objetivo de espiar a Bárcenas y a su familia. Y todo para robarle información comprometedora para el PP y para “altas instituciones del Estado” por indicación del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, según insinuó el excomisario José Manuel Villarejo sin aportar prueba alguna. El excomisario es la pieza clave de la trama y de las cloacas del Estado y está imputado también en esta trama.

“Tampoco he tenido nunca ningún tipo de cargo público ni de otro que dependiera de un gobierno del PP, nacional autonómico o local”, ha añadido López del Hierro. El marido de Cospedal, que también ha sido imputada por García Castellón, ha recalcado la “absoluta imposibilidad” de acceder a los medios de Interior. “Por una sencilla razón, no he sido ni soy funcionario de dicho departamento ni de ninguna administración pública”, ha expuesto.

La callada por respuesta

López del Hierro sospechaba su inminente imputación, como ha señalado el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, aunque ha asegurado que no la conocía antes de que trascendiera. Pero lo cierto es que el marido de María Dolores de Cospedal ha zanjado: “No me ha cogido por sorpresa”, cuando le ha preguntado el diputado de Unidas Podemos Ismael Cortés. Además, ha recordado a los diputados que hay una investigación judicial en curso en la que su nombre “aparece bastante”.