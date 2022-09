Iker Casillas ficha por TVE para el Mundial

Iker Casillas como comentarista del Mundial de Catar, el nuevo espacio de Xavier Sará o la segunda edición del Benidorm Fest, son algunos platos fuertes de la nueva temporada de RTVE presentada este miércoles en los Cines Callao de Madrid, bajo el lema ‘RTVE, la que quieres’. El acto reunió a los máximos responsables de la corporación junto a los principales rostros de todos los canales y plataformas, según ha informado la entidad.

Rodrigo Vázquez (‘El cazador’); Gemma Nierga (‘Café de ideas’) y la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, fueron los encargados de conducir esta puesta de largo de la programación, que cótó con las actuaciones de algunos ‘Dúos increíbles’, la nueva apuesta musical de La 1, Antonio José y Ana Belén y Víctor Manuel, que han compartido un dúo que ha cerrado la velada.

El Mundial de Catar, con el fichaje de Iker Casillas como comentarista; la segunda edición del Benidorm Fest; los estrenos en La 1 de ‘La gran confusión’, con Xavier Sardá y el concurso ‘El comodín de La 1’ con Aitor Albizua; y del espacio de La 2 ‘Culturas2’ con Paula Saiz Pardo; y las nuevas apuestas de RTVE Play han sido algunas de las novedades anunciadas en una gala que ha celebrado los aniversarios del Canal 24 Horas (25 años) e ‘Informe Semanal’ (50 años).

El presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, encargado de abrir la presentación ha señalado sus grandes objetivos para esta nueva etapa: “Me gustaría que la cadena de la alegría de vivir fuera La 1; La 2 la de la inspiración y la cultura; el Canal 24 horas el pulso de la vida y la actualidad; y Teledeporte tiene que ser como Casillas, como todos aquellos que ganan sin hacer trampas, la cadena de la salud y la vida; abierta a los colaboradores, al talento”.

La presentación ha arrancado con la celebración del 25º aniversario del Canal 24 Horas. “Queremos celebrar este cuarto de siglo muy cerca de los ciudadanos. Vamos a estar emitiendo nuestra programación de 10 de la mañana a 00:00 en la calle”, ha explicado la periodista Cristina Onega.

Mientras tanto en La 1, los Servicios Informativos acaban de comenzar temporada en la que Ana Blanco deja de presentar la primera edición para conducir un nuevo espacio informativo. “Estoy preparando un nuevo proyecto. Espero que sorprendamos y sigamos dando alegrías”, ha dicho. Tomará el relevo Alejandra Herranz, con Ana Ibáñez en los Deportes

La temporada que comienza será también el cumpleaños de ‘Informe semanal’, que celebrará su 50º aniversario, “con reportajes de calidad, una sintonía mítica y una audiencia que nos es muy fiel”, ha recordado su presentadora, Marisa Rodríguez Palop. Continuará además, una temporada más, ‘En portada’, presentado por Lorenzo Milá.

EL MUNDIAL DE FÚTBOL VUELVE A RTVE COMENTADO POR CASILLAS

La corporación también ha celebrado que “por primera vez desde 1998” se pueda ver a España en el Mundial de fútbol y a través de la radio televisión pública en un torneo que se celebrará del 20 de noviembre al 18 de diciembre. Para comentar los partidos RTVE contará con el exportero Iker Casillas, quien ha agradecido a la entidad “por este aprendizaje y oportunidad”: “Un placer retransmitir a la selección. Estoy seguro de que harán un gran papel y se traerán la segunda estrella”.

Tras el ”éxito” de la primera edición, RTVE está ya preparando la segunda edición de Benidorm Fest, que celebrará su final el 4 de febrero de 2023 y que buscará reeditar el éxito de este año en el Festival de Eurovisión, con el tercer puesto de Chanel.

La joven artista, junto a tres de sus bailarines y dos de los presentadores del año pasado, Maxim Huerta e Inés Hernand, no se han querido perder la cita en Callao. “El Benidorm Fest da luz a nuestra profesión, al arte, y eso es maravilloso”, ha dicho Chanel.

Tanto Maxim Huerta, como Inés Hernand y Alaska, presentadores del año pasado, estarán ligados a la nueva edición del certamen. Huerta, con un programa diario en el access prime time en la semana del festival; y Alaska, con una gala especial de Benidorm Fest que RTVE está preparando para esta Navidad.

JUAN Y MEDIO PRESENTARÁ ’DÚOS INCREÍBLES’

Y más música habrá también con la nueva apuesta musical para el prime time de La 1, ‘Dúos increíbles’, presentada por Juan Y Medio y con la participación de un total de 16 artistas -consagrados y nuevos talentos- que compartirán canciones en el escenario. Ana Belén ha señalado que “es una experiencia muy divertida, compartiendo con músicos muy jóvenes que saben mucho y tienen mucho arte”.

En cuanto a los concursos, al mítico ‘Saber y ganar’ presentado por Jordi Hurtado, que acaba de obtener un galardón en el FesTVal de Vitoria por sus 25 años de trayectoria; y ‘El cazador’, con Rodrigo Vázquez en La 1, se sumará esta temporada ‘El comodín de La 1’, presentado por Aitor Albizua, un concurso internacional que pone a prueba los conocimientos en cultura general de los concursantes, que pueden llegar a ganar hasta 30.000 euros.

Asimismo, ‘MasterChef Celebrity’ ha estrenado este lunes su séptima edición con quince nuevos famosos y siendo líder de su franja un año más. Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera y varios participantes de esta edición también han acudido a la cita de Callao.

Este lunes comenzaba también una de las principales novedades de las mañanas de La 1, ya que la cadena pública ha reestructurado su franja matinal con el estreno del magacín diario ‘Hablando claro’ (11.30 a 15.00 horas), con Lourdes Maldonado y Marc Calderó, que se emite cada día después de ‘La Hora de La 1’, con Silvia Intxaurrondo y Marc Sala.

Por la tarde, antes del TD-2 continúa ‘Aquí la Tierra’, con Jacob Petrus de lunes a viernes y Quico Taronjí los fines de semana, con un programa “muy preocupado en contar y concienciar por un mundo más sostenible para las generaciones futuras”.

LA 2 POTENCIA SU APUESTA POR LA CULTURA

La “decidida y comprometida” apuesta de La 2 por la cultura continuará una temporada más y se potenciará con el estreno de ‘Culturas2’, con Paula Sainz Pardo, un informativo cultural de lunes a jueves a las 20:30. “Vamos a estar pendientes de la agenda cultural. Nuestro objetivo es mostrar los grandes movimientos culturales, nacional, internacional y local. Y pendientes de las iniciativas que creen riqueza y vida”, ha señalado.

También nuevas temporadas de ‘Flash Moda’, con Nieves Álvarez, ‘Un país en danza’, ‘Órbita Laika’ y ‘La aventura del saber’, que cumple 30 años en antena. En La 2 aterrizará también la nueva temporada de ‘Las tres puertas’, presentado por María Casado.

Otro estreno de la temporada de La 1 será ‘La gran confusión’, presentado por Xavier Sardá. Un talk show en el que el entretenimiento, los famosos invitados, el humor e historias imprevisible conforman un programa nocturno de gran formato con un gran objetivo: “que espectadores se lo pasen bien, descubran aspectos insólitos de los personajes más relevantes y sean testigos desde casa de un espectáculo televisivo que no les deje indiferentes”.

Sigue una temporada más ‘Lazos de sangre’, aunque Boris Izaguirre no ha podido acudir por estrenar en directo la nueva temporada con un especial dedicado a la Reina de Inglaterra.