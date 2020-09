Illa insiste en que "si las cosas van bien", en diciembre tendremos "dosis" de vacunas

Illa ha negado que haya colapso en la realización de pruebas PCR y ha insistido en que al día se llegan a realizar 100.000: “Yo creo que no. Hay un esfuerzo muy importante en Atención Primaria”.

Como ha explicado, “España ha acordado con los socios europeos una estrategia común sobre la vacuna contra el coronavirus. Supone optar a tener mínimo siete vacunas porque no se sabe cuáles van a ser eficaces. El percance de AstraZeneca supone que el proceso funciona, pero tenemos otras seis vacunas y si todo va bien tendremos vacuna para finales de año”.

Salvador Illa, sobre las palabras de Trump en las que habla de los malos datos de España: "Me parece que nadie está en posición de dar lecciones y, con todo el respeto, menos su actual presidente ." #LaHoraSalvadorIlla ▶ https://t.co/vFm9cY5pK1 pic.twitter.com/m09BAOcdDh

Illa también se ha pronunciado sobre otros asuntos de actualidad, como la posible congelación de sueldos a los funcionarios. “No me consta esta información. En el seno del Gobierno no he tenido conocimiento de esto”, ha puntualizado.