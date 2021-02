Illa propone rebajar el salario del presidente de la Generalitat un 30%

El cabeza de lista del PSC a las elecciones catalanas, Salvador Illa, ha anunciado este viernes que, si lidera el Govern, propondrá bajar el salario del presidente de la Generalitat “al sueldo más alto” de un presidente de otra comunidad autónoma, que en este caso es el del lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, lo que corresponde a una rebaja del 30%.

“El sueldo del presidente de la Generalitat es tres veces más alto que el del presidente de Italia, casi dos veces el sueldo del presidente de Portugal y España, y superior al del primer ministro del Reino Unido”, ha apuntado en el debate celebrado en la Cadena Ser recogido por Europa Press con los candidatos a los comicios del 14 de febrero, salvo el del PP, Alejandro Fernández, porque tenía otra agenda de entrevistas, y el de Vox, Ignacio Garriga.

El sueldo actual del presidente de la Generalitat es de 153.235 euros, y una rebaja del 30% supondría bajar el sueldo del presidente catalán hasta los 107.264 euros.

Según Illa, esto no depende de Madrid, y cree que es un gesto que permite acercarse a la gente y mostrar sensibilidad ante el escenario actual: ”¿O no es digno el salario del lehendakari?”, ha dicho.

La candidata de Junts a las elecciones, Laura Borràs, ha replicado que le propone reducir “los gastos de la Casa Real, no en un 30%, si no en un 100% al ser republicanos”, aunque no se ha pronunciado sobre la propuesta de rebajar el sueldo al próximo presidente catalán.

“Dejemos de pagar los gastos del Rey fugado. El sueldo más indigno es del jefe de Estado español”, ha sostenido Borràs, que también ha emplazado a pasar página de los que aprobaron la aplicación del artículo 155 en Cataluña, de su gestión, y a acabar con el déficit fiscal.

Ante la propuesta de Illa de mejorar la financiación de Cataluña, Borràs ha preguntado qué pasaría si se destinara todo el dinero que el Estado ha utilizado “para combatir el independentismo a gasto social, porque igual habría una sorpresa al ver todo el dinero que se ha despilfarrado en perseguir a opciones legítimas ideológicas”.

Cara a cara

El cabeza de lista de ERC, Pere Aragonès, ha defendido una fiscalidad progresiva, y ha reiterado la invitación a Illa para hacer un cara a cara con el objetivo de confrontar los respectivos modelos económicos, y pese a que el candidato socialista no ve inconveniente en ello, ha añadido que hay otros que también querrían participar en este debate.

“Aquí escucho mucha testosterona. Yo ya propuse hacer un trío”, ha recordado Borràs, mientras que la candidata del PDeCAT, Àngels Chacón, ha asegurado que los cara a cara tienen mucho de oligopolio, por lo que emplaza a que en los debates que se hagan se siga contando con la participación de todos.

Sin abandonar el capítulo económico, Chacón ha acusado a Junts de parecerse cada vez más a la CUP, ha comparado el modelo de los anticapitalistas con “Disneylandia” y, tras constatar que Catalunya es un país de pymes, ha advertido de que el sistema económico no será sostenible si no hay actividad económica que genere impuestos.

La candidata de la CUP, Dolors Sabater, ha apostado por cambiar el sistema de fiscalidad, por perseguir el fraude fiscal y la corrupción, y ha reprochado a los comuns, que forman parte del Gobierno, que “se encubra al mayor corrupto del país, que es el Rey, no se persiga la evasión fiscal y se permita la concentración económica en un pequeño porcentaje de población que es multimillonaria”.

Desde los comuns, la candidata Jéssica Albiach ha aprovechado para preguntar a Illa por “la negativa del PSOE a dar ayudar directas” a las empresas afectadas por la crisis del coronavirus, y ha acusado a los socialistas de esconder el borrador de la ley para regular el precio de los alquiler pese a haberse comprometido a ello en el acuerdo de coalición.

Así, ha admitido que tiene diferencias con los socialistas, pese a haberse puesto de acuerdo para hacer un Gobierno de coalición, pero “con Junts hay una línea roja”, ha subrayado la candidata morada.

Para el candidata de Cs, Carlos Carrizosa, además de comprometerse a hacer una auditoría si gobiernan, es necesario combatir la corrupción, y ha preguntado a Borràs “si arreglar contratos a un amigo es el modelo de gestión” de Junts en caso de que sea presidenta.

“Junts es la casa grande de la hispanofobia, ERC está por las multas lingüísticas, Podemos dice que Carles Puigdemont es un exiliado, la CUP hace señalamientos totalitarios y hasta agresiones, y el PSC es el salvavidas de una especie de consenso, que no es por la convivencia”, ha lamentado Carrizosa, que ha reiterado su apuesta por un Govern constitucionalista después del 14-F.

Después de que Illa haya insistido en que hay que pasar página de lo ocurrido durante los últimos años en Cataluña, Aragonès ha asegurado que ve un enamoramiento entre el PSC y Cs, y ha llamado a elegir entre el modelo de gobernanza de ERC o el de partidos que defienden el 155 “y que no tendrían ninguna duda en hacer lo que hizo Manuel Valls en Barcelona, aceptar los votos de Vox”.

Vox

Sabater ha criticado que Junts y ERC votaran en contra de la reforma fiscal que plantearon en su momento, y también ha emplazado a todos los partidos que puedan formar Govern tras las elecciones “a no aceptar, por activa ni por pasiva, el apoyo de Vox para ser presidente de la Generalitat”.

“A la extrema derecha ni agua”, ha sostenido Aragonès, tras recordar que el líder de ERC, Oriol Junqueras, está en prisión por la acusación particular de Vox, mientras que Borràs ha expuesto que en el Congreso ya han demostrado su actitud en relación a este partido rechazando sus votos.

Por su parte, Illa ha reiterado que los de Vox le quieren “meter en la cárcel”, y Chacón ha asegurado que nunca ayudarán para que sea un actor en la política catalana.

Carrizosa se ha limitado a pedir a Sabater que espera que condene “los destrozos a golpe de martillo que realizaron los cachorros de la CUP, Arran” a la sede de Cs.