Imanol Arias deja meridianamente clara su opinión sobre Vox

Imanol Arias ha concedido una entrevista Aquí Cuní, de SER Catalunya, en la que ha hablado de la actualidad política y de El coronel no tiene quien le escriba, obra que protagoniza y que está ahora en el teatro Poliorama de Barcelona.

El actor que da vida a Antonio Alcántara en Cuéntame (TVE) ha comentado los resultados electorales de Madrid y ha señalado que “Madrid es una ciudad muy peculiar” y que está “muy sorprendido”.

“Hay una cierta ingenuidad en la izquierda en hablar de las grandes cosas y no contar en el detalle también porque es verdad que necesitamos una mejor Sanidad pero, ¿Cuántos necesitamos? ¿3000?¿6000? ¿150.000? ¿Qué parte del presupuesto? Yo creo que hay que concretar un poco más porque ellos son mentirosos de por sí y tienen una gran campaña de internet. Ahí ha estado metida mucha gente ”, ha señalado.

Arias ha hablado también de las palabras de Juan Carlos Monedero sobre los “Einstein” que ganan 900 euros y votan a la derecha. Para el actor, “hay un efecto shock hace ya mucho tiempo, desde Reagan y Tatcher, en convertir la clase media, en desaparecerla”.

El intérprete ha contado también que el año pasado, en el foro de Davos, “los dueños del mundo”, tenían una premisa: “No tendréis nada en propiedad, podéis acceder a todos los elementos. Luego te lo adornaban: te llegará con un dron un paquete a casa, pero en realidad es: todo estará sujeto. Es decir, no tendremos propiedades y parte de todo el asunto fiscal, con las rentas del trabajo y todo eso, es a que no tengamos propiedades pero vivamos teniéndolas”.

Para concluir con las palabras de Monedero, Arias ha señalado que él no se atreve “a insultar a nadie” y que él sería incapaz de insultar a nadie que lleva toda la vida trabajando y se levanta a las seis de la mañana por 900 euros al mes.

“Lo único es que a ese señor, señora o a ese joven llevan tiempo trabajando el hecho de que no se sienta clase trabajadora, de que no se sienta relacionado con el conflicto y ese es un problema que tenemos en España, que venimos de una Transición que fue tan pactada, era necesario hacerlo así. Yo lo creo porque soy un viejo jarrón, yo no soy de los que destroza aquí, que ya tengo una edad y cada uno asume lo que tiene que tener”, ha añadido.

En ese instante ha pasado a hacer un análisis de lo que es la derecha en España: “Hay derechas que cuando gobiernan es bastante cómodo trabajar con ellas y vivir y enfrentarte a ellas. Hay una línea que si la cruzas pues entonces...”.

″¿Ayuso ha cruzado esa línea?”, le ha preguntado Josep Cuní.

“Yo creo que es Vox el que estaba ahí y que al tener una bandera ha cruzado una línea. Vox tiene ya unos argumentos difícilmente incluso asumibles para una derecha monárquica y constitucional en España. Una derecha que ha llegado a pactar, que tiene un sistema autonómico, que a veces la caga, pero que tiene que resolver otras realidades que no es lo que es”, ha afirmado.