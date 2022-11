Iñaki Gabilondo confiesa qué presidente es el que más le ha marcado: "Fue trascendental"

El periodista de la Cadena Ser, que abandona definitivamente los medios de comunicación, ha asegurado que “un político que me marcó para bien fue Adolfo Suárez”.

Así lo ha explicado Gabilondo: “Felipe González creo que fue un presidente trascendental para España, pero el impacto que me produjo Suárez fue muy importante. La audacia de un hombre que no estaba extraordinariamente bien preparado, pero que era un hombre claro que decía el barco está aquí, esto está lleno de minas y hay que sacarlo a mar abierto”.

Ha definidido a Suárez como “un capitán intrépido” que se puso ahí y que consiguió sacar el barco hacia adelante. “Con las dificultades que había, el arrojo y valor que tenía me impresionaron mucho”, ha añadido.

Sin embargo, ha explicado que eso ha cambiado: ”Últimamente nos encontramos en un restaurante, me vino a saludar y me hizo mucha ilusión, pero con Aznar nunca me entendí”.