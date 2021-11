Iñaki López cuenta lo que le han dicho "unos chavales" en un semáforo del centro de Madrid

El periodista Iñaki López ha compartido en su perfil oficial de Twitter un altercado que ha vivido este jueves por la mañana mientras paseaba por el centro de Madrid.

López, que desde hace unos pocos meses presenta Más Vale Tarde todos los días con Cristina Pardo, ha contado que ”unos chavales desde un coche en marcha” le han llamado “vasco”, “etarra” e “hijo de puta” mientras aguardaba su turno para pasar en un paso de cebra.

El rostro televisivo ha explicado también que las personas que esperaban junto a él en el semáforo le han mostrado su apoyo y su cariño tras el grave insulto: “Hoy me han gritado ‘vasco-etarra-hijoputa’ (así, todo de carrerilla) unos chavales desde un coche en marcha en el centro de Madrid. La indignación y cariño de quienes esperaban conmigo en el semáforo os aseguro que me ha emocionado. Casi me los llevo de pintxo-pote”.

En un comentario posterior, el periodista ha asegurado que no le da mayor importancia a este tipo de situaciones: “Apañado estaría si tuviera que cambiar los pañales de cada chorra que me encuentro”.