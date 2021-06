Inés García (LaSexta Noticias) se gana el aplauso de muchos por su mensaje al inicio del informativo

El hallazgo del cadáver de Olivia, una de las niñas de Tenerife secuestradas por su padre, ha conmocionado a toda España y los informativos abren con las novedades del caso y las reacciones tanto políticas como populares al terrible crimen machista perpetrado por Tomás Gimeno.

Es el caso del informativo de LaSexta Noticias de este viernes por la tarde, que presentó Inés García y que arrancó con un potentísimo mensaje que ha provocado el aplauso generalizado en las redes sociales:

“Buenas tardes. Hoy España está conmocionada, pero nos enfrentamos constantemente a una realidad insoportable: el repunte de la violencia machista. Beatriz, Anna, Olivia, Rocío. Ellas son las últimas víctimas de una violencia extrema que está detrás del asesinato en nuestro país de 1.096 mujeres por parte de sus parejas o exparejas desde 2003. También del asesinato de 39 niños. Ya está bien. Los asesinos están entre nosotros. No son locos, no son monstruos. Son hombres que no soportan la libertad de la mujer. Machistas”.