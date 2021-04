Información y alienación

4. Finalmente, está la propia respuesta generada por el tipo de formato, una respuesta que surge fundamentalmente de lo emocional, no desde lo cognitivo, lo cual produce un impacto amplio e intenso, pero de corta duración.

No podemos caer en la trampa del machismo que lleva desde 1985 intentando que se reconozca el SAP como una entidad clínica diagnóstica, y que ha estado trabajando sin pausa para que se incorporará a la última clasificación de enfermedades de la OMS, la CIE 11, sin que finalmente lo haya conseguido.

El SAP no existe. Ni existía antes del programa de Rocío Carrasco, ni existe ahora tras la emisión de los capítulos programados hasta la fecha. Y no existe con independencia de que se diga que lo produce una madre sobre sus hijos e hijas, o que lo hace un padre.

Prácticamente, el 80% de las mujeres salen de la violencia de género por la separación, y tras ella los hijos e hijas que han vivido la violencia y el drama que conlleva, cuando ponen distancia al padre maltratador muestran rechazo hacia él, motivo por el que no quieren verlo ni compartir el tiempo con él. Esta es la causa más frecuente del rechazo hacia un padre, pero el modelo de sociedad y la respuesta institucional, en lugar de estudiar qué hay detrás de esa conducta, hace una especie de cortocircuito y concluye que se debe a que la madre “aliena” a los hijos e hijas para que odien al padre. Todo ello refleja una reactualización del mito de la mujer perversa, sin detenerse a considerar que, además, es imposible conseguir ese resultado en el tiempo y en las circunstancias que caracterizan las relaciones paterno-filiales tras la separación.

La violencia no es la única causa de rechazo parental, y cuando esta se produce suelen aparecer factores de diferente tipo, incluyendo la actitud de padres y madres contra el otro progenitor, las complicidades con el progenitor custodio, la permisividad o rigidez en las relaciones... Por eso, cuando se produce un rechazo no se puede concluir que se trata de una alienación y dejar de analizar a fondo las circunstancias que pueden causarlo, y menos aún hacerlo poniéndole nombre de una entidad clínica que no existe, como es el SAP.

Que haya científicos y profesionales que defiendan la existencia del SAP no significa que la comunidad científica lo admita, ni que pueda ser utilizado; también hay científicos que, por ejemplo, defienden que la homosexualidad es una enfermedad y no por ello se considera como tal.

Si se dice que la docu-serie de Rocío Carrasco es una referencia en la que muchas mujeres se ven reflejadas, y que gracias a ella están tomando conciencia de la violencia de género que sufren, lo que no se puede es ir en contra de las víctimas y de la propia violencia de género dando carta de naturaleza a uno de los argumentos que más utilizan los maltratadores para amenazar a las mujeres y continuar dañándolas tras la separación, como es la aceptación del SAP.

Al final el caso de Rocío Carrasco quedará atrás, como quedó en gran medida el de Ana Orantes, el de Svetlana Orlova, el de Marta del Castillo, el de Diana Quer o el de Laura Luelmo, pero el SAP y el mito de manipulación de las mujeres, que siempre han estado presentes como parte de la cultura androcéntrica, permanecerán, y lo harán con más intensidad si ahora se le da carta de naturaleza.

Al abordar la violencia contra las mujeres se debe cuidar mucho el contenido y los argumentos, y evitar que la información se convierta en alienación sobre la propia violencia de género.