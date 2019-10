Íñigo Errejón: "Que sólo por las políticas activas de empleo se lastrara un Gobierno..."

Íñigo Errejón, candidato de Más País a las elecciones del 10 de noviembre, ha sido entrevistado por Ana Pastor en el programa El Objetivo de LaSexta.

En dicha entrevista ha explicado los motivos por los que decidió optar a las generales siendo una formación regionalista y municipalista.

“Muchos progresistas miraban las elecciones con desgana y ahora ven una opción para votar que no se ha burlado con el voto de la gente”, ha explicado Errejón.

Sobre las negociaciones fracasadas, ha criticado a PSOE y Podemos casi por igual, aunque ha acabado reconociendo que cree que los socialistas son más responsables por tener “más poder”.

Aun así, también ha tenido reproches para su expartido. “Acabar con el bipartidismo está bien, pero eso comporta la obligación de ceder, para llegar a un camino intermedio y seguir avanzando, gestionar el mientras tanto”, ha dicho.

Preguntado si habría aceptado la oferta que le hizo el PSOE a Podemos, ha dicho que sí y que cree que la formación de Pablo Iglesias ahora la aceptaría.

“Que sólo por las políticas activas de empleo se lastrara un Gobierno...”, ha reflexionado Errejón, quien dice no entender por qué no hubo acuerdo ni por qué el PSOE no mantuvo su oferta en septiembre.

En todo caso, no cree que el problema sea “quién ha roto más platos” sino “quién los paga”.