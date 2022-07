Belarra, sobre la presentación de la plataforma de Yolanda Díaz: "Se nos ha pedido que no acudamos"

Isabel Infantes/Europa Press via Getty Images

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra , ha contado en una entrevista en TVE que la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz les ha “pedido” que no asistan a la presentación de su nueva plataforma, ‘Sumar’ , que tendrá lugar este viernes en Madrid.

“Se nos ha pedido que no acudamos y no acudiremos”, ha dicho Belarra, tajante. La ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos ha preferido no incidir en los motivos de esta petición por parte de Díaz, pero sí ha recordado que Podemos es “el partido más grande del espacio” que engloba Unidas Podemos.