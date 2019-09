Irene Junquera se viene abajo en 'GH VIP' y estalla: "Hijos de una hiena"

La presentadora Irene Junquera está viviendo unos momentos difíciles en Gran Hermano VIP (Telecinco). “Me he levantado apática totalmente, como que no hay nada que me pueda hacer ilusión”, reconoció la periodista en el Confesionario.

Totalmente de bajón, contó con voz desanimada y lágrimas en los ojos que pensar en el día que le esperaba le había hecho venirse abajo.

¿Y cuál es el motivo de su desánimo? Según se pudo ver en un vídeo, le contó a Alba Carrillo, está “apática” y muy afectada por los motes que le han puesto sus compañeros, como “coordinadora” o “tía razones”. “Lo que ha conseguido eso es que no hable [...] me voy anulando”, señaló.

“Creo que hay gente que está conmigo porque no le queda otra”, reflexionó Junquera en el Confesionario.

“Cabrones, hijos de una hiena”, se la escuchó decir en otro vídeo después de que El Cejas volviera a ponerle la etiqueta de “coordinadora”. “No me machaquéis a la niña, que está sensible”, la defendió Alba Carrillo.

“Estoy sensible y me afecta un montón todo. No te metas mucho conmigo”, le pidió después Junquera a El Cejas. Puedes ver el momento completo aquí.