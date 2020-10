Irene Montero niega los rumores y aclara por qué se puso esta ropa en el 12-O

“Como sabe, el morado es el color de las mujeres, es el color del feminismo, y creo que es importante que nadie olvide, y más en un día en que celebramos nuestra patria, que no va haber recuperación, no sólo que no hay patria sin la mitad de la población, sino que no va haber recuperación si no abordamos las desigualdades que todavía existen entre hombres y mujeres”, ha asegurado.

La ministra ha afirmado también que “en nuestro país la igualdad es un motor para la recuperación y para el bienestar de la población”. En cualquier caso, Montero ha puntualizado que, “con el debido respeto institucional”, para ella como republicana es “un honor que el color del feminismo sea también el del horizonte republicano”.

“Pienso que España será feminista o no será y para mí es un honor que ese color coincida, pero el mensaje a transmitir es el que le decía”, ha zanjado.