Dos horas después, Rosales subió un story desmintiendo los rumores y mandando un fuerte alegato sobre su cuerpo.

“Por lo que puedo leer en los comentarios de este foto, muchas me ponéis si estoy embarazada y tengo que deciros que NO, simplemente es un cuerpo sin machacar en el gimnasio. No es perfecto, pero estoy súper feliz y orgullosa de mi cuerpo. No quiero o pido más”, ha escrito.