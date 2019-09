"Irresponsable": Podemos acusa a Sánchez de haber "decidido ya llevar a España a elecciones"

La portavoz de Unidas Podemos, Ione Belarra, ha asegurado este viernes -en el programa Espejo Público, en Antena 3-, que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, “ha decidido ya llevar a nuestro país a elecciones en un hecho tremendamente irresponsable”.

En este contexto, Belarra se ha preguntado “por qué si estábamos cercanos al acuerdo en julio, cuando simplemente nos faltó tiempo, ellos están ahora perdiéndolo”: “Nosotros estaremos disponibles para negociar hasta el último momento”, ha asegurado.

En referencia a la decisión de Podemos de no aceptar la propuesta de Gobierno de coalición planteada por el PSOE en julio, Belarra ha aclarado que no se arrepienten de nada “porque queremos estar en el Gobierno para cambiar la vida de la gente”: “Lo que nos ofrecían era una caja de regalo con un lazo muy bonito pero que estaba vacía”, ha concretado.

Belarra ha afirmado que “lo que hay que preguntarles a los socialistas es por qué lo que valía en julio ahora no vale”. En este punto, la dirigente de Podemos ha matizado que “la tercera vía no existe, lo que existe es un modelo que ya hemos probado en los últimos ocho meses y que no funciona y en el que el PSOE no cumple sus promesas”

La portavoz de la formación morada no ha ocultado su “preocupación” porque “el PSOE no nos supo explicar por qué el gobierno de coalición que sí servía en julio no sirve ahora”: “El Gobierno monocolor fracasó y no logró sacar adelante ni los Presupuestos Generales del Estado”, ha rememorado.

“La única vía que el PSOE ha puesto sobre la mesa es que ellos asuman todas las responsabilidades. Nosotros no hemos parado de movernos”, ha explicado Belarra, quien ha reiterado que el líder de su formación, Pablo Iglesias, “dio un paso al lado porque no íbamos a permitir ninguna excusa para que no hubiera un Gobierno de coalición”.

“Entonces nos pusimos a negociar un Gobierno de coalición en 48 horas... algo muy difícil. Entonces Sánchez se fue de vacaciones”, ha reprochado.