Isabel Díaz Ayuso responde a los que la llaman "loca" e "IDA"

Ayuso ha contado que su padre falleció tras padecer una de ellas. “Para una familia como la mía no es agradable que se jueguen con estas cosas”, ha señalado.

“No me lo tomo algo personal. Cualquier persona en mis circunstancias también sería el foco y el objeto de deseo de todos y por eso no me lo tomo a lo personal”, ha reiterado.

Asimismo, la presidenta madrileña ha apuntado que si fuera presidente en vez de presidenta también recibiría insultos muy parecidos, aunque en este caso van a lo personal. “Al final empiezas a aprender que lo importante es quedarte con las opiniones de la personas que te aprecian y confían en ti”, ha indicado.

Además, Ayuso ha pasado al ataque y ha cargado contra algunas feministas: “No verás a ninguna feminista de la izquierda haber salido a defenderme en todos estos meses”.