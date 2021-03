La diputada Isabel Franco, de Podemos, obligada a aclarar que no es Isabel Franco, la tránsfuga de Cs en Murcia

Y hay gente que en las redes sociales, tras este giro de timón de los acontecimientos, no ha mirado si cuando citaba en Twitter a Isabel Franco lo hacía mencionando a la tránsfuga o a la diputada de Podemos.

El lío viene por culpa de Isabel Franco . Pero no ella, sino la vicepresidenta de Murcia y una de los tres tránsfugas de Ciudadanos que han decidido votar en contra de la moción de censura contra Fernando López Miras , presidente murciano, pese a que hace dos días firmaron dicha moción.

Isabel Franco , diputada de Podemos por Sevilla, se ha visto obligada a aclarar, a través de su cuenta de Twitter , que se llama como se llama, pero que no es otra personas que se llama igual que ella.

Por ello, la buena de Isabel Franco (la de Podemos, no la de Ciudadanos) ha tenido que escribir el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter: “Hola a todos. Me llamo igual que la diputada tránsfuga de Ciudadanos en Murcia, pero yo soy diputada de Podemos y responsable política de Podemos Andalucía. No se confundan, por dios”.