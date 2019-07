Isabel Pantoja confirma que rechazó una petición de matrimonio de este famoso cantante

“Vamos a un tema polémico”, anunció este domingo Jordi González durante el último Conexión Honduras de la edición. “En este programa se ha llegado a comentar que Juan Gabriel te pidió matrimonio. Esto fue el día que Mónica te preguntaba y tú contestabas y hablaste de una persona...”, expuso el presentador mientras Pantoja miraba hacia abajo e intentaba disimular, aunque de vez en cuando asentía.

González continuó: “Diste a entender que era alguien [la persona con la que mantuvo la relación hace nueve años] que hubiera querido llegar más allá y tú dijiste que no... Y alguien tuvo la feliz teoría de decir: ’¡Claro, Juan Gabriel! Que le pidió a Isabel que se casaran”.

Toda esta introducción del presentador concluyó con una pregunta directa: ”¿Juan Gabriel te pidió matrimonio?”. A lo que la tonadillera asintió muy despacio después de mirar fijamente a González.

Pantoja finalmente resopló y explicó: “Es la primera vez que voy a hablar de él... Para mí, Alberto [Aguilera, así era su nombre real], Juan Gabriel, ha sido y será siempre mi compadre, mi hermano mayor, mi confidente, el ser junto con mi familia que más he querido en mi vida... Y sí, cierto. Cuando mi hijo tenía cuatro años, él quería que yo fuese su esposa, conociéndonos los dos, aceptándonos los dos, respetándonos los dos... y yo le dije no puede ser”.

Tras esto, la tonadillera confesó que había rechazado la propuesta de matrimonio como solo ella podía hacerlo: cantando.

“Me sentí muy orgullosa y muchas veces, te he de confesar [a González] y te confieso Alberto, donde estés”, dijo señalando al cielo con el dedo índice en modo folclórica: “Muchas veces me he arrepentido de no haberlo hecho”.

Aunque no resolvió si fue Juan Gabriel el hombre con quien tuvo esa relación hace nueve años, todos los colaboradores del programa dieron por hecho que sí lo había hecho.