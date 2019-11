Isabel Torres Orts, el prototipo de mujer tradicional

Al fin y al cabo su marido se afilió al Partido Popular en 2003, cuando llevaban ya tres años de noviazgo y faltaban solo tres para su boda. Lo hizo muy a pesar de su entonces novia. “Nunca me ha gustado la política. Me parece un mundo desagradecido, sacrificado y en el que jamás recibes todo lo que das. Siempre he tenido la esperanza de que Pablo se dedicase a otra cosa, pero con el tiempo me he dado cuenta de que lleva la política en la sangre, es lo que más le gusta y creo además que lo hace muy bien”, contó la joven de Elche ( 1980) en una entrevista a Telva en marzo de 2019. Es la única vez que ha hablado con un medio de comunicación hasta el momento.