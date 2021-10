Isaías Lafuente se pasa Twitter con su respuesta a Ayuso: rebasa de sobra los 11.000 'me gusta'

El periodista Isaías Lafuente lleva más de 11.000 ‘me gusta’ en ocho horas con su réplica a la polémica sentencia de Isabel Díaz Ayuso sobre la educación pública.

La presidenta de la Comunidad de Madrid dijo en la Asamblea que que la educación no puede ser gratuita: “A mí me gustaría, claro, que la educación fuera gratuita para todo el mundo, como es la Sanidad, que por cierto se come el 50% del presupuesto y ha de ser así. Pero si el 50% va a la Sanidad y el 50% va a la Educación, díganme cómo va la gente al trabajo, cómo se desplaza, cómo se recogen las basuras, qué hacemos con las residencias. Luego no puede ser todo gratuito”.

Y prosiguió: ”¿Qué hacemos desde este Gobierno? Pues reducir los impuestos con tarifas especiales, por ejemplo en el transporte para los mayores, para las personas con algún tipo de discapacidad, para los parados, para los jóvenes...”.

También señaló Ayuso que, con su política educativa “consigue que ninguna familia se quede sin estudiar por motivos económicos” y finalizó: “Pero no podemos regalarle a todo el mundo la educación porque no es sostenible ese sistema, si no créanme que lo haría”.

A este discurso de Ayuso ha respondido Lafuente con un tuit que va camino de récord: “Alguien debería explicar a esta mujer que la educación obligatoria no es gratuita, es de financiación pública: la pagamos todos con los impuestos, como su sueldo; que la sanidad no ‘se come’ el presupuesto y que los ciudadanos no recibimos ‘regalos’ de graciosos gobernantes”.

Un mensaje que lleva en ocho horas más de 11.000 ‘me gusta’ y más de 4.500 compartidos.