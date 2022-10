James Rhodes plantea dos llamativas preguntas en redes sociales y arrasa al momento

Carlos Alvarez via Getty Images

Rhodes ya aseguró en una entrevista en El País publicada en el mes de julio que a él le encanta pagar impuestos. “Cuando tengo un correo de mi contable diciendo que hay que pagar impuestos me pongo contento. Me encanta pagar impuestos, si no van al hermano de [Isabel Díaz] Ayuso y sí a mejorar la vida de la gente”, señaló.