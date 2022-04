James Rhodes responde tajante a Toni Cantó: "Tú sabes perfectamente lo que estás haciendo"

La presentadora Mamen Mendizábal ha reunido a Toni Cantó, James Rhodes, Mariló Montero y Josep Pedrerol en el programa Encuentros Inesperados para hablar del odio.

En un momento de la conversación, el director de la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid ha asegurado que “el problema es el odio, la amenaza, el insulto, que no solo sucede en redes”. “Yo he ido a pueblos de Cataluña o a pueblos del País Vasco a hacer campaña y luego han desinfectado la plaza. Desinfectado la plaza, que esto es absolutamente nazi. Han desinfectado el lugar donde dimos el mitin”, ha asegurado.

Cuando Josep Prederol ha puesto el foco en los políticos, Cantó ha afirmado que “los políticos son una expresión de la sociedad, un reflejo de la sociedad, no vienen de Marte”. Ante esto, el presentador de El Chiringuito ha señalado que “los políticos emplean las redes sociales para conseguir votos, y a veces hay que provocar y crear el enfrentamiento, se busca el enfrentamiento para llegar a tu votante”.

“Pero, ¿tú no sientes un poco de responsabilidad como político?”, ha preguntado entonces Rhodes. “Yo no me he sentido nunca productor de odio”, ha expresado Cantó sin dudar. ”¿No has cruzado nunca una línea roja?”, ha cuestionado entonces la conductora del espacio de laSexta.

“Sí”, ha concedido Cantó, “pero no de odio”. “Yo a veces me he podido arrepentir de haber estado mucho en un discurso de zascas. Pero una cosa son los zascas y otra cosa es el odio”, ha afirmado.

Y el músico ha respondido rápidamente: “No, cuidado. No, no. Tú sabes perfectamente lo que estás haciendo”. “A veces. No tú personalmente, pero los políticos cuando lanzan un zasca,” ha dicho el pianista haciendo el gesto de las comillas con la última palabra, “sabes perfectamente qué están provocando”.

“Los políticos manipulan para que la gente reaccione”, ha sentenciado poco después el músico ante la defensa de Cantó de los políticos en la creación de un clima de odio.