Desi Arnaz, la estrella de la televisión que puede darle otro Oscar a Javier Bardem

Con este conjunto introdujo la conga en EEUU y le dio la visibilidad suficiente como para dar el salto a Hollywood gracias a la audición de Too Many Girls, donde conoció a Ball, de la que dijo en un primer momento que parecía una “prostituta de 10 centavos” y con quien se casó en 1940.

Las infidelidades entre ambos —no como se muestra en la cinta— fueron una constante en su relación, que fue de las más escandalosas de la época. Según contó Darwin Porter, autor de The Sad & Tragic Ending of Lucille Ball, y recogen medios como Mujer Hoy, no ocultaba su pasión por los prostíbulos, el alcohol y el juego, calificándolos como “pecadillos insignificantes”. Tuvo numerosas amantes, según los rumores, incluso llegó a pagarle un aborto a Ginger Rogers tras un affaire. Pero Ball no se quedaba corta y tuvo sonadas aventuras con Henry Fonda, James Stewart y Orson Welles, entre otros.