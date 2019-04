Javier Cansado arrasa con su explicación de por qué es socialdemócrata

El humorista Javier Cansado ha sido gran protagonista este jueves en las redes sociales por su reflexión sobre la socialdemocracia durante el último programa de Ilustres Ignorantes (Movistar+).

El programa de humor, presentado por Javier Coronas y que también cuenta con la colaboración habitual de Pepe Colubi, tuvo como invitados a Andreu Buenafuente (Late Motiv) y a la periodista Mariola Cubells, bloguera de El HuffPost.

El tema de conversación eran las contradicciones y Cansado quiso explicar la suya:

“Yo vengo del marxismo, pero de pronto empecé a ganar dinero. Entonces, claro, hay una contradicción enorme, porque yo era marxista y católico, además, o sea, yo tenía que repartir sí o sí. O sea, si eres católico y marxista, tienes que repartir. Claro, yo repartía mientras que ganaba un poco de dinero. Pero cuando ya empecé a ganar pasta... digo, hostia, ya lo de repartir ya no me va a interesar tanto.

Entonces, digo, ¿qué hago? ¿Sigo siendo católico-marxista y reparto? Digo, pues mira, yo es que en dios no creo mucho... Y lo demás, me parece que lo de la plusvalía es un invento que no me va a molar. Entonces, me hice socialdemócrata y ahora soy rico sin contradicciones”.

El vídeo ha sido compartido en Twitter por el usuario @diazvillanueva, logrando varios miles de retuits y ‘me gusta’ en menos de 24 horas, así como cientos de miles de reproducciones.