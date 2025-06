Revilla dice abiertamente lo que piensa de todo el lío con Ayuso y lanza un aviso a navegantes

El expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha reaccionado desde el plató de laSexta Xplica a todo el lío que se ha montado con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras levantarse de la Conferencia de Presidentes del pasado viernes.

"Yo me veo como un extraterrestre aquí, en esta jungla. Hasta contento, fíjate, de no verme en este espectáculo deprimente. Hay cosas que me preocupan mucho", ha defendido.

"Esta señora, más allá del encontronazo este, al marcharse cuando se está hablando en las lenguas cooficiales de España... Me puedo imaginar cómo pueden estar los vascos y los catalanes de verse despreciados en un idioma que han oído a sus abuelos y madres", ha razonado.

Revilla ha reconocido que Ayuso "a lo mejor con esto saca muchos votos en Madrid", pero ha advertido de que está generando "un clima muy preocupante en otros territorios".

"Yo no me concibo España gobernada sin Cataluña y Euskadi, que son dos territorios importantes. Si esta señora llegase a ser presidenta del Gobierno con estas actitudes, pondría en peligro la unidad de España", ha razonado.

El expresidente cántabro cree que es algo "muy peligroso" y ha detallado que "un PP que pretenda gobernar España siendo un partido testimonial en Cataluña y País Vasco es muy preocupante". "El PP está haciendo una política que está poniendo de muy mala leche a estos territorios", ha zanjado.