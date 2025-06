Feijóo dice que ha pedido no ondear la bandera de ningún partido y ojo a lo que se ve con claridad justo detrás de él

Nueva manifestación del PP contra el Gobierno y nuevo momento llamativo el que ha protagonizado el líder popular, Alberto Núñez Feijóo. Esta vez, durante su turno de intervención desde el escenario que han instalado en la Plaza de España de Madrid.

"He pedido no ondear en esta plaza las siglas de un partido. ¿Sabéis por qué? Porque no es ideología concreta la que venimos a reivindicar", ha indicado en un momento de su intervención en la céntrica plaza de la capital española.

Feijóo ha justificado que a la manifestación no han acudido "para defender un partido". "Estamos aquí para defender a nuestro país, por algo que nos une a todos y que realmente transciende a cualquier partido", ha expuesto.

Pero lo que es realmente curioso es que cuando Feijóo hablaba de que ha pedido que no quería que ninguna bandera ondeara en la Plaza de España, justo detrás de él se veía alguna bandera de España, pero también una del Partido Popular.

Por si fuera poco, minutos más tarde, esa bandera ha desaparecido en el plano ya solo aparecían banderas de España de algunos de los presentes en la manifestación contra el Gobierno.

