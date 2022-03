Javier Ruiz cuenta lo que le pasa cada vez que es "mínimamente crítico con Vox"

Después ha explicado que no entiende qué está pasando en el periodismo porque siempre entendió que los periodistas debían ejercer de “contrapoder” con la política “no de estar al aplauso de los nuestros”.

“Ahora lo que hacemos es periodismo de trinchera. Los nuestros no se equivocan nunca, son unos tíos a los que hay que beatificar, y los de enfrente hay que lapidarlos”, ha comentado.

Y ha proseguido: “Y ocurre esto. Ocurre que cuando tú eres mínimamente crítico, por ejemplo, con Vox lo que te viene es que Vox te señala. No te señalan simpatizantes de Vox, que también, te señala Santiago Abascal y el partido que tienen dinero público. Es decir, con mi dinero me ponen a mí una estrella de David para que si tiene que haber un linchamiento ya sepamos dónde ir. Esto está pasando y a mí me escandaliza”.