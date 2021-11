Javier Ruiz desmonta a aquellos que hablan del gran apagón con una difundida explicación

Ruiz ha asegurado que se trata de “un miedo infundado y de un gran bulo” , ya que, como ha informado, “España no tiene riesgo de apagón ni por capacidad, ni por generación, ni por distribución”.

En España, los rumores no han cesado en los últimos días hasta el punto de que Vox ya pidió la comparecencia del director de Seguridad Nacional, Miguel Ángel Ballesteros, para informar sobre si va a incluir este gran apagón eléctrico en su estrategia.

Para Tanner, este apagón sería problema que se extendería por toda Europa y que no se quedaría únicamente en Austria. Los motivos sería una escasez de gas en el viejo continente.

EL BULO DEL GRAN APAGÓN: ESPAÑA NO ESTÁ EN RIESGO DE PARADA ELÉCTRICA GENERAL –Ni por capacidad: Produce 107GW, consume 42GW en su pico máximo –Ni por diversificación: 10 fuentes componen el mix energético –Ni por ubicación: Rusia no bloquea nuestro flujo pic.twitter.com/sJke8RKhZF

Ruiz ha detallado que tampoco hay riesgo de colapso en las centrales nucleares. Y, en caso de que pasara, se generaría energía con las otras nueve formas distintas que tiene España.

“Incluso si las nucleares se apagaran mañana como ha amenazado alguna eléctrica, al margen de que los responsables irían a la cárcel y luego a la ruina, todavía nos queda la energía hidráulica, la eólica, las solar fotovoltaica, otras renovables, las turbinas combinadas y los ciclos de gas. Todo esto lo hace imposible”, ha sentenciado.

El periodista también ha querido comentar la diferencia que tiene España respecto a Austria: “Austria depende de los gases que vende Rusia, que está intentando impulsar un gasoducto que no pase por Ucrania para no pagar el peaje que le cuesta. Nosotros no estamos en esa situación. Argelia nos inyecta el gas, que entra en siete regasificadoras y hay tanqueros que nos abastecen”.

Finalmente, también ha resaltado que España tiene la obligación legal de guardar 40 días de reserva estratégica de gas para generar electricidad y que en Filomena únicamente se gastaron dos.

“Es un bulo y habrá que preguntarse por parte de qué eléctricas tienen interés de amenazar con un gran apagón y qué partidos políticos tienen interés en desestabilizar todo esto. Déjenme pensar...”, ha finalizado.