Javier Ruiz se despide de 'Cuatro al día' con un monumental repaso que causa revuelo en plató

Ruiz ha afirmado que “la enorme carga” para los empresarios en este aumento del SMI es de cuatro euros “no es de 1.500″: “15 euros con un 30% de retención son cuatro euros. No rompe las cuentas de una empresa. No rompe la empresa cuatro euros. No lo rompe por mucho que insistamos”.

“Esta protesta de la CEOE por cuatro euros no la he escuchado yo por Iberdrola. No la he oído yo por Endesa. No la he oído por Naturgy ni por el precio de la luz. Si estamos protestando porque a los trabajadores se les sube un 1,7% el salario me hubiera gustado escuchar la protesta porque a las eléctricas se les sube un 39,5% la retribución”, ha lamentado el periodista ante las quejas de otros tertulianos.

Con este “zasca” a los empresarios, como ha definido la web de Cuatro, Ruiz ha dado por zanjada su participación en el programa de Joaquín Prat después de dos años de explicaciones y debates.

TVE defiende su fichaje

Como ya ocurrió con Jesús Cintora, la llegada de Javier Ruiz a TVE ha provocado polémica por su supuesto “sesgo ideológico”.

“Javier Ruiz suma a TVE. Tiene un estilo propio, muy divulgativo y pedagógico, que ilustra muy bien áreas que de por sí son complicadas, como la económica”, ha dicho el director de Contenidos Informativos, Esteve Crespo, en un encuentro con los medios.

El nuevo programa de análisis sobre la actualidad tendrá la línea editorial marcada por TVE y estará realizado por medios y personal del ente público, como marca la ley al tratarse de un espacio informativo.