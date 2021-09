Jessica Chastain habla claro sobre EL MOMENTO con Oscar Isaac

Mondadori Portfolio via Mondadori Portfolio via Getty Im

Chastain, de 44 años, explicó que conoce desde hace muchos años a Isaac, puesto que estudiaron juntos en la prestigiosa escuela artística Juilliard. Para dejar claro que no hay nada amoroso entre ellos, recalcó que ambos están casados con otras personas.

“Somos amigos desde hace más de 20 años. Si no ha pasado aún, no va a pasar. Siento decírselo a todo el mundo, porque sé que hay gente muy emocionada con esto”, enfatizó.

Después de que le pusieran el vídeo del momento, Chastain subrayó que es “un slow-motion”: “Yo estaba mirando al frente. Ni me di cuenta de lo que él estaba haciendo hasta que los fotógrafos se rieron”.

Chastain, Isaac y las escenas de sexo

La solución la tuvo su compañero y amigo: “Como yo estaba tan nerviosa, puso un poco de música y bebimos un poco de bourbon. Él solo me decía: ‘Imagínate que no hay nadie más aquí’. Y empezó a cantar una canción que realmente me gustaba entre toma y toma. Así que pensé: ‘Vale, simplemente mírale a los ojos’. La parte más hermosa de una escena de amor es cuando se miran el uno al otro. Eso nos ayudó mucho”.