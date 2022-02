Jiménez Losantos deja flipando a medio Twitter con su opinión de lo ocurrido en el Congreso

El periodista Federico Jiménez Losantos está dando mucho de qué hablar en Twitter tras mostrar un enorme enfado con el PP por lo ocurrido este jueves en el Congreso, cuando se aprobó la reforma laboral por un voto, el que dio a favor el diputado ‘popular’ Alberto Casero.

En su programa de EsRadio, Losantos ha llamado a Casero y a el ‘número dos’ del partido, Teodoro García Egea, “el tonto de Cáceres y el tonto de Murcia”.

“Esto es lo que pasó ayer, dos garrulos que no deberían estar en el Congreso en ningún puesto de responsabilidad y son los que mandan”, ha dicho el periodista, que ha rechazado el argumento del PP de que se produjo un error informático en el voto telemático de Casero.

“Que no hay ningún error informático, que es el error de este bobo y del tonto de su jefe y del tonto del jefe de su jefe que tiene al frente del grupo parlamentario a semejante nulidad”, ha afirmado.

“Macarena tiene que arreglar los desperfectos del teodorismo estúpido, han quedado como idiotas. A ver Pablo, que tienes en tu mano derecha un tonto cuya mano derecha es lelo que han quedado como idiotas. No quieren reconocer que es que son tontos. Dicen: ‘Es un error informático’. No hay ningún error informático, se confirma el sí y el no dos veces en el ordenador”, ha proseguido.

Losantos ha asegurado que Casero se confundió porque “estaría viendo porno o, lo que es peor, estropeando las elecciones de Castilla y León porque bueno si ve porno no hace daño a nadie”.

“Lo que vimos ayer es una bola de sebo sudorosa que demostraba que Teodoro es más tonto que hecho de encargo y que su mano derecha es más tonta que Teodoro”, ha seguido antes de rematar: “Que estaba estropeando la campaña de Castilla y León, que es lo que viene haciendo Teodoro. Este es el matón de Teodoro. Ahí donde lo ven, con esa pinta, es el que va metiendo miedo por las provincias, el que se ha cargado el PP”.

