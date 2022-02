Serrat ha reconocido que cuando le comunicaron que le iban a conceder esta distinción, buscó en Google la lista de quiénes la habían recibido antes —“lo busqué a partir de cierto año, porque años atrás sé que no encontraría nada agradable”, ha apostillado—. En ese listado encontró el nombre de Fernando Fernán Gómez, Concha Velasco o José Luis Cuerda, y se sintió “reconfortado”.

¿Por qué lo hizo y por qué notó ese alivio? “Después de colgar el teléfono y saber que me habían dado un premio muy querido, hace años, se lo dije a mi mujer, y ella, muy lúcida y muy serena, me dijo: ‘¿A ti por qué?’ Yo pensé lo mismo sobre una distinción que tenía asimilada como algo que se da a la gente mayor que ya está a punto del retiro y esas cosas, para acompañarle en este difícil trance. También pensé que podría ser por otras razones que yo mismo no llegaba a entender”, ha relatado con esa anécdota que ha recordado este martes.