Joaquín Leguina ha estado en La Azotea de 13 TV, donde ha sido entrevistado por Antonio Hueso y donde se ha pronunciado de forma clara y concisa sobre dos líderes políticos: Pablo Casado y Santiago Abascal.

Primero ha hablado del líder del Partido Popular, del que ha dicho que “tiene ganas de llegar a presidente del Gobierno” y que le desea “personalmente lo mejor”. “Personalmente”, ha insistido el expresidente socialista de la Comunidad de Madrid.

También se ha pronunciado sobre la guerra interna que mantiene con Isabel Díaz Ayuso: “Es un error que puede pagar caro Pablo Casado. No sé si es él el original, el que ha metido ahí la garra. No lo sé. Quiero pensar que no, pero eso es un error”.

Después le ha tocado el turno al líder de Vox, Santiago Abascal, con el que ha tenido mejores palabras que para Casado. De hecho ha avisado antes: “Personalmente me cae muy bien. Me van a echar del partido y del mundo. Santiago Abascal es una buena persona y mi familia vasca lo tiene en un altar y no le vota. Mi familia no le vota”.

Ha explicado Leguina que su familia tiene “en un altar” a Abascal porque ”a él y a su familia los nacionalistas de mierda lo han maltratado hasta el infinito” por lo que merece “toda la solidaridad de cualquier demócrata”.

El presentador le ha preguntado que qué cree que pensará el PSOE —que ya le abrió un expediente de expulsión en mayo de este año— de este tipo de declaraciones y ha sido igual de claro que al hablar de Abascal: “Vamos a ver, yo vengo aquí a hablar con usted, no con Pedro Sánchez”.