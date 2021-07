Joaquín Prat se planta y muestra su enfado: "¡Déjenme tranquilo!"

El presentador de Cuatro al día, Joaquín Prat, ha mostrado su enfado con la medida sanitaria que está encima de la mesa y sondeándose para ser aprobada: el certificado covid.

Este miércoles y tras el Consejo Interterritorial, el Ministerio de Sanidad delegó en las comunidades la decisión de pedir el certificado para entrar en bares, restaurantes u otro tipo de establecimientos. Carolina Darias, la ministra, aseguró que que cada región puede aprobar la medida gracias a sus competencias.

A Prat no le ha gustado nada, tal y como ha demostrado este miércoles en su programa. Mientras sus contertulios debatían sobre esta medida, el presentador ha intervenido para dejar clara su postura.

“Cada vez estamos más controlados, más cogidos, más fiscalizados. Cuidado con ese afán de tenernos permanentemente vigilados. No estoy de botellón todos los días, llevo 17 meses viniendo a trabajar religiosamente, he tenido la fortuna de no haberme contagiado pero me empieza a revolver un poco ese control permanente del ciudadano”, ha asegurado.

El periodista ha añadido que está “cansado” del control permanente al ciudadano. “Que si hago un vuelo nacional, que si un vuelo internacional, ¡déjenme tranquilo!”, ha exclamado.

Finalmente, ha cargado contra los que se saltan las normas, los que ha dicho que no pueden incidir en el resto de los españoles: “Empieza a estar la población un poco harta de ser rehén de cuatro energúmenos que no están dispuestos a cumplir con su responsabilidad individual”.