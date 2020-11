Joaquín Prat, sin piedad contra las palabras de una diputada de Vox: "Esto es un suma y sigue..."

Pocas veces se ha visto a Joaquín Prat, presentador de Cuatro al día, tan exaltado a la hora de comentar una noticia de actualidad política en su programa vespertino en Mediaset.

Todos los grupos parlamentarios menos Vox han mostrado este miércoles en el Congreso su apoyo a una proposición no de ley presentada por Ciudadanos para que se prohíban las terapias de conversión de la orientación sexual y se sancione a las organizaciones que siguen ofreciendo tratamientos para “curar” a los homosexuales.

“Bueno, pues escuchen lo que ha comentado Macarena Olona, diputada de Vox”, ha asegurado Prat antes de dar paso a un vídeo con las declaraciones de la política de la formación de extrema derecha.

“En España hoy la homosexualidad no es una enfermedad, ¿y a qué nos llevaría apoyar el tenor literal del suplico de su PNL con el grueso error que han cometido? A que el Gobierno pueda prohibir que las personas homosexuales acudan a terapia. Y me estoy refiriendo al derecho de cualquier persona, sea o no homosexual, tiene a acudir a un especialista a que le ayude a encontrar su identidad. Y no me refiero a la identidad de género, que hasta en eso Ciudadanos se ha tragado el discurso progre de la izquierda, sino a la identidad que todos tenemos como personas y que formamos a través de un proceso biológico. Libertad, señorías. Y libertad también. Dejen de meterse en nuestras canas”, ha dicho Olona.

A esto ha respondido encendido Joaquín Prat: ”¿Dónde tengo yo mi carnet de identidad? Igual es que lo he perdido y no tengo que ir a comisaría a buscar mi identidad. Mi identidad la tengo muy clara”.

“Esto es un suma y sigue de Vox con respecto a la homosexualidad. Está bien que, de vez en cuando, nos recuerden quiénes son estos señores”, ha dicho Prat antes de dar paso a Malena Contestí, exdiputada de Vox que dejó el partido y acusó a la formación de Abascal de ser “un movimiento extremista y antisistema” y de practicar un “proselitismo totalitario”.

Sobre si en Vox son homófobos, Contestí lo tiene claro: “Para mí, las propuestas son homófobas y eso creo que está claro.