Joaquín Prat vuelve tras las vacaciones con un llamativo cambio de 'look'

Sin embargo, sus palabras no han sido lo que más ha llamado la atención después de aparecer por plató. Ha sido su aspecto, el nuevo look del presentador, visiblemente más bronceado y como él mismo ha dicho “oxidado de la sal del mar”, lo que ha acaparado el discurso. Concretamente su perilla.

“La perilla bien, ¿no? Te queda muy bien, estás muy mono”, ha apuntado Pardo, a lo que Prat ha contestado: “Bueno, ya veré si me afeito, es que me da pereza, se lo tendré que preguntar a la jefa”.

“Te la perdonamos una semana, no sé si Ana Rosa opinará lo mismo”, ha señalado Pardo refiriéndose a Ana Rosa Quintana, que todavía se encuentra disfrutando de sus vacaciones. “Se lo tendré que preguntar a la jefa”, ha bromeado Prat.

Pero la perilla no ha sido el único detalle que han resaltado sus compañeros su bronceado también ha provocado muchos comentarios. “Vengo oxidado,la sal del agua del mar te acaba oxidando, espero que los espectadores me personen si me trabo”, ha contestado el presentador en tono jocoso.

La reincorporación de Prat al programa no será la única ya que también volverá a ponerse al frente de Cuatro al día (Cuatro) este martes después de que Mónica Sanz le sustituyera durante el mes de agosto.