Chungo chunguito se llamaba el plato con cítricos que Vicky Martín Berrocal cocinó este miércoles en MasterChef Celebrity (La 1), aunque bien podría haber sido Chungo chunguísimo.

Su intento de rabo de toro con mandarina, chocolate y un abanico en el plato no sólo no convenció a los jueces sino que llegó a ofender. “Vicky, te voy a poner en situación porque no te estás enterando”, comenzó a encenderse el juez Jordi Cruz.

“Está fatal”, interrumpió la diseñadora. “Cállate un momentito, déjame hablar a mí. Siempre hemos dicho que los celebrities no recibiréis un trato singular por el mero hecho de ser celebrities. Sé lo que me vas a decir cuando te haga la crítica del plato: ‘es que no sabía...’ No me interesa absolutamente nada lo que me tengas que contar”, continuó el chef.