Jordi Pujol, sobre su legado: "Hay cosas que no me dejan satisfecho"

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha reconocido este sábado que, aunque ha hecho cosas “bien hechas, incluso muy bien hechas”, algunas no le dejan “satisfecho”.



Lo ha hecho en declaraciones a Catalunya Ràdio, en las que el que fuera presidente de Cataluña entre 1980 y 2003 ha hablado de su legado y ha afirmado lo siguiente: “He hecho cosas bien hechas, incluso muy bien hechas, pero hay cosas que no me dejan satisfecho”.