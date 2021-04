Jorge Javier desvela a quién votará en las próximas elecciones: "Están en juego muchas cosas"

Acaba de arrancar la campaña electoral en Madrid. Quedan tres semanas para las elecciones autonómicas a la Comunidad de Madrid y los candidatos apuran para conseguir el máximo número de votos. Sin embargo, hay quien ya lo tiene decidido. Jorge Javier Vázquez ha hecho público a quién votará en estos comicios en su columna en la revista Lecturas.

El presentador de Telecinco cogerá la papeleta del candidato del PSOE Ángel Gabilondo en la urna del próximo 4 de mayo. Para él, que ha detallado haber deseado vivir en la capital desde que era un niño, la ciudad ha ido cambiando durante el gobierno de Díaz Ayuso.

“Se ha convertido en un lugar donde prima el resentimiento, la queja constante, la pelea absurda. Si antes se caracterizaba por su generosidad, ahora impera la cultura del ’sálvese quien pueda y nosotros los primeros”, ha contado.

Vázquez ha revelado que ha almorzado con el candidato socialista a la comunidad del que ha destacado su educación y serenidad. “Qué agradable conversar con un político reflexivo que no se expresa a golpe de tuit, educado y nada faltón. Porque lo que se lleva ahora son las peleas de callejón repletas de zascas con poco fuste intelectual”, ha explicado.

El presentador ha recalcado que durante su charla, se percató de que coincidían en el “modelo de sociedad” y ha recordado la importancia de un voto progresista para la defensa del colectivo LGTBI.

“Una sociedad en la que no tenga cabida la pelea constante y se luche por la felicidad de todos y cada uno de los que vivimos en ella. Sean cuales sean nuestros orígenes, nuestros pensamientos y nuestras orientaciones sexuales. Porque el próximo 4 de mayo, en Madrid, están en juego muchas cosas. Y una de ellas es que podamos ir paseando por la calle sin temor a que se nos insulte o se nos agreda”, ha explicado.

Vázquez ha concluido su columna destacando que no votar a la izquierda supone el empuje para la ultraderecha. “Puede ser el acicate perfecto para que los enemigos de la diversidad se envalentonen y conviertan nuestra comunidad en un reducto donde reine ese pensamiento totalitario que no tolera de ninguna de las maneras otra forma de pensar y de sentir que no sea la suya”, ha señalado. “Quiero vivir en una comunidad en la que prevalezca la paz y no esos miedos rescatados del imaginario franquista más recalcitrante”, ha concluido.

Vázquez se ha declarado votante del PSOE en muchas ocasiones, la última el pasado mes de julio cuando dijo en una entrevista que votaría al gobierno actual “PSOE y Unidas Podemos”. “No imagino un país gobernado por Casado, pero puede pasar; ¿eh?”, dijo entonces. También en mitad del confinamiento por el coronavirus el pasado mes de abril, creó todo un movimiento al gritar en directo en Sálvame que era un programa para “rojos y maricones”.