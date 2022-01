Jorge Javier Vázquez se pronuncia sobre su salida de Telecinco

“Yo tengo muy claro que antes de que me echen me quiero ir yo. Tengo contrato… no sé cuánto me queda pero ahora ya me gustaría cumplir el contrato. Si no, que me echen, pero al menos que me indemnicen”, ha señalado. “Estoy en un momento de mi vida en el que, si tengo que estar en la banquillo, lo estoy, pero al menos ya finalizar el contrato”, ha añadido.