José Bono se refiere a Casado en unos términos poco habituales: "Pero esta criatura..."

José Bono rara vez se ha mordido la lengua y, fuera de la primera línea activa, ahora menos aún. El expresidente de Castilla-La Mancha, antiguo ministro de Defensa y presidente del Congreso entre 2008 y 2011, ha pasado por La noche en 24 horas (Canal 24H) para hablar no de su libro, sino de su legado.

El dirigente socialista ha publicado su legado con 20.000 documentos de su vida pública y privada, varios de los cuales ha exhibido en el programa.

Metido en harina política ha hecho un repaso completo a toda la actualidad. De la polémica de las macrogranjas a la vigencia del Gobierno de coalición, sin olvidar al PP y a Vox. Y, preguntado directamente, ha entrado a valorar la figura de Pablo Casado:

“A estas alturas de mi vida ya digo lo que pienso, aunque a veces no he pensado lo que decía”, ha comentado entre risas. De inmediato ha soltado que “a mí Casado no me cae mal, fíjate, en el terreno personal”.

“Pero esta mañana le he escuchando explicar por qué estando de acuerdo con lo que dice la reforma laboral no van a votar a favor. Digo, pero esta criatura... ¿Cómo puede estar de acuerdo con algo y tardar diez minutos en explicarlo? Es inexplicable”, ha señalado Bono.

Más irónico, ha añadido que “parece que el que le diseña los mensajes es el del inspector Clouseau, se le abren las puertas al revés”. “Y hoy, le oyes hablar de corrupción, que por supuesto pueden hablar lo que quieran, pero cuando el PP habla de corrupción la gente se acuerda de Cospedal, de la Gürtel y hasta de cómo ganaron dinero trayendo al papa”, ha rematado, tildando de “vergüenza” que Génova se adentre en esos temas dado su pasado.