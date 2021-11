José María García no se muerde la lengua: "Es un nulo comunicador, sin nada de simpatía”

El veterano periodista José María García sigue acaparando titulares, incluso años después de su punto y final como locutor de la radio española.

García, esta vez, ha sido protagonista por cómo ha hablado del seleccionador nacional, Luis Enrique, durante el acto final del MARCA Sport Weekend. El periódico deportivo celebró en Sevilla este evento como previa del partido entre España-Suecia, que terminó con victoria del combinado español y su clasificación para el próximo Mundial.

Para el comunicador, Luis Enrique “es un gran entrenador muy bien preparado, pero un nulo comunicador, sin nada de simpatía”. Ha ejemplificado diciendo que el asturiano puede ir por la calle, que alguien le pregunte qué hora es y que le responda de malas formas.

“Cuando llegó a la primera rueda de prensa, sin preguntarle nadie nada dijo que Morata iba a jugar. ¿A quién le importaba? ¿Quién le ha preguntado si iba a jugar?”, ha comentado.

García también ha recordado que Luis Enrique pidió antes del partido el apoyo del público de Sevilla sin llevar a ningún jugador del Betis o del Sevilla: “Está muy bien pedir el apoyo, pero hay que obrar en consecuencia”.

Antes de proseguir, ha hecho una reflexión: “Siempre me ha encantado la gente que al que manda lo trata con látigo y al que obedece con generosidad porque el de arriba bastante tiene para disfrutar y el de abajo para padecer. Pero nuestros políticos no son así, son todo lo contrario”.

Tras estas palabras, García ha proseguido hablando de Luis Enrique: “No da su brazo a torcer, no ha traído a nadie del Sevilla ni a nadie del Betis, pero cuando le dijeron que había jugado en La Cartuja no pone los huevos sobre la mesa para decir que no se puede jugar en un campo que no guarda las condiciones de perfección como los campos donde se juega todos los días, como el Benito Villamarín o el Sánchez Pizjuán”.